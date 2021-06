Colégio Antares está entre os 6 melhores Centros de Preparação Cambridge no Brasil

Dentre 2 mil escolas que são Centros de Preparação da Cambridge English, seis delas obtiveram o melhor desempenho, pelo volume de exames, empenho e comprometimento no preparo dos alunos para exames em 2020. Entre elas está o Colégio Antares, de Americana, um dos premiados pela Cambridge Assessment English, instituição voltada ao ensino da língua inglesa, ligada à Universidade de Cambridge, da Inglaterra, uma das mais renomadas do mundo.

Além das homenagens recebidas pelo colégio e condecorações aos professores que fazem parte do projeto da disciplina de inglês do Colégio Antares, a Cambridge disponibilizou gratuitamente um curso de especialização a todos os professores de inglês da escola, materiais educativos, workshop com um representante da Cambridge, da Inglaterra, para todos os professores, além da participação de um representante do colégio em uma conferência internacional sobre educação, realizada pela Cambridge.

A premiação contempla, ainda, uma sessão “bate-papo”, para os alunos do ensino médio e do nono ano do fundamental sobre o tema: “O jovem como cidadão bilíngue”, com Alberto Costa, gerente sênior de avaliação da Cambridge English.

Segundo os representantes da Cambridge Assessment English, essa premiação é uma forma de valorizar o árduo trabalho realizado pelo Colégio Antares na formação de falantes de inglês, especialmente no contexto atual, em que a educação sofreu grande impacto devido à pandemia de Covid-19.

Para a professora Andreia dos Santos, coordenadora do projeto de inglês do Colégio Antares, a premiação é uma forma de identificar que o trabalho realizado pelo Antares na formação do cidadão bilíngue está no caminho certo.

A professora Andreia dos Santos, coordenadora do projeto de inglês do Colégio Antares – Foto: Ernesto Rodrigues/O Liberal

Segundo Volnei Sacardo, diretor pedagógico do Antares, o reconhecimento da Cambridge é resultado da dedicação de todos os envolvidos, “desde a equipe pedagógica, que investe pesado em capacitação, até os alunos que, mesmo com as aulas on-line, mantiveram a disciplina nos estudos, além dos familiares, que são verdadeiros parceiros”.

O Colégio Antares é um centro preparatório de exames avançados Cambridge English desde 2018 e, a partir de 2019, tornou-se parceiro bilíngue da Cambridge University Press.

De acordo com a coordenação pedagógica do Antares, “os alunos são preparados para serem cidadãos bilíngues e atuarem no mundo dentro do nível linguístico em que estão, sendo estimulados a desenvolverem confiança e as habilidades linguísticas continuamente. Dessa forma, os exames são vistos como consequência desse ensino-aprendizagem, ou seja, trata-se de uma comprovação do trabalho e dos esforços, tanto dos alunos quanto dos professores”.

Painel de Negócios: conteúdo patrocinado produzido pelo LIBERAL sob demanda para clientes. Entre em contato pelo comercial@liberal.com.br ou no WhatsApp (19) 99708-8831.