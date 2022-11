Cobrança para utilização de ruas por bares recebe aval da câmara

Vereadores na sessão da câmara desta quinta-feira, em Americana – Foto: Câmara de Americana / Divulgação

Os vereadores de Americana aprovaram nesta quinta, por unanimidade, um projeto de lei que prevê pagamento de taxa por parte de restaurantes e bares que desejarem colocar mesas e cadeiras na rua.

A proposta é de autoria da prefeitura. Trata-se de um complemento à lei que trata do programa Ruas Vivas, que permite a colocação temporária de cadeiras e mesas em vias públicas. Os estabelecimentos, no entanto, precisam de autorização do Poder Público.

A ideia surgiu em um projeto do vereador Lucas Leoncine (PSDB), que defendeu a aprovação da proposta do Executivo. “Nada mais justo do que cobrar do estabelecimento que vai usar o espaço público para fim da execução de sua atividade.”

A propositura estipula penalidades para os comerciantes que descumprirem as normas. A depender da irregularidade, os infratores podem ser multados ou, em último caso, terem o estabelecimento lacrado. O projeto ainda precisa passar por mais uma votação.