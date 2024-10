Cobertura do Grupo Liberal sobre as eleições tem conteúdo exclusivo e grande audiência

Live do LIBERAL trouxe resultados das eleições em Americana e região - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

O Grupo Liberal encerrou, neste domingo, a cobertura especial das eleições municipais deste ano. Foram entrevistas com candidatos a prefeito, perfis dos concorrentes à Câmara de Americana e a transmissão ao vivo da apuração, dos resultados e da festa dos vencedores.

Durante a campanha eleitoral, jornalistas do Grupo Liberal – um dos principais veículos de comunicação do interior paulista – entrevistaram 18 candidatos que concorriam às prefeituras de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa e Sumaré.

A cobertura também incluiu a produção de uma página especial e exclusiva com informações sobre 269 candidatos à Câmara de Americana, em um trabalho no qual 14 jornalistas se empenharam em entrar em contato com cada um dos concorrentes para obter informações úteis ao eleitorado.

Neste domingo, um programa transmitido por meio de live no YouTube e Facebook e nas rádios Gold FM 94.7 e Zé FM 76.3 acompanhou desde o encerramento da votação, às 17h, até a definição dos resultados, por volta de 20h30.

No YouTube, foram mais de 36 mil visualizações. Já no Facebook, foram 22 mil reproduções. Ainda no domingo, o site do LIBERAL também registrou 230 mil visualizações de páginas. Foram 35 mil usuários únicos que acessaram o noticiário do jornal no dia de eleição.

Editor-executivo do Grupo Liberal, João Colosalle destacou que a cobertura eleitoral sempre foi uma pauta de grande atenção do jornal. “Os números falam por si. Há um enorme interesse em saber sobre as eleições municipais. E o LIBERAL, como um jornal local, se empenha para levar todas as informações, com precisão e responsabilidade”, disse.

Colosalle ainda citou a atuação da equipe de maneira multiplataforma. “Ao mesmo tempo em que havia uma live rolando no YouTube e nas rádios, nós mandamos conteúdos por WhatsApp, publicamos nas redes sociais e atualizamos o noticiário do site e o novo app do jornal”, destacou.