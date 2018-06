Cobertura de táxis volta a ser prometida

Desalojados desde o início das obras do Terminal Metropolitano de Americana, os taxistas daquele ponto têm aturado sol e chuva desde março de 2017 na Praça Basílio Rangel, no Centro. Prometida algumas vezes – sem sair do papel antes do último Verão – a cobertura para os veículos foi novamente prometida pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) nesta segunda-feira e deve ficar pronta antes do próximo.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

De acordo com o presidente do sindicato dos taxistas de Americana, Ezequias Pereira de Carvalho, diante da demora para a construção da cobertura, os profissionais estão organizando o aluguel de uma tenda para a chegada das estações mais quentes.

Isso não será necessário, entretanto, se a EMTU cumprir a previsão feita nesta segunda. A empresa informou que está analisando a proposta elaborada pela prefeitura e até o início do segundo semestre deste ano está prevista a publicação de edital para escolher a empresa que construirá a cobertura.

“A conclusão da obra está prevista para antes do início do próximo verão não havendo, portanto, necessidade de instalação de tenda para proteção contra as variações climáticas da estação”, trouxe nota da autarquia.