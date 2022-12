Cobertura de sombrinhas dá refresco e colorido ao Calçadão em Americana

O cruzamento entre as ruas 30 de Julho e Fernando Camargo, no Calçadão do Centro de Americana, ganhou mais sombra e cor neste sábado, com a inauguração da cobertura de sombrinhas. Ao todo, quatro espaços, no cruzamento entre as ruas, ganharam a estrutura especial.

Diversas pessoas que passaram pelo local tiraram fotos e se mostraram empolgadas com o colorido. Uma delas foi Raquel Cia, dona de casa de 57 anos que enviou vídeos à irmã, convidando-a a visitar o Centro para ver a novidade.

Sombrinhas no Calçadão de Americana – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

“Eu venho aqui sempre e acho que chama a atenção, incentiva as pessoas a virem. Porque agora tem sombra, e isso é bom para qualquer um, de qualquer idade, fica melhor para caminhar pelo Calçadão, além de que é lindo”, disse.

A ação também é positiva para os comerciantes, segundo Ana Flavia Trindade, de 25 anos, vendedora de uma loja de lingeries que fica em frente à cobertura.

Inauguração oficial ocorreu na manhã deste sábado – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

“As pessoas param para tirar foto e nós, que ficamos na porta das lojas, conseguimos convidá-las pra entrar, e podemos vender mais. Se isso tivesse sido feito no começo do ano o comércio já teria melhorado bastante”, opina, dizendo também que ficou mais fresco para caminhar e observar as vitrines.

A iniciativa é a primeira etapa do projeto “Ruas Vivas”, da Prefeitura de Americana, que visa revitalizar a região central da cidade, em parceria com a Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana).

Objetivo é atrair cada vez mais pessoas para o Centro de Americana – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Marcelo Fernandes, diretor da entidade, explicou que a inspiração veio do sucesso da cobertura de sombrinha em outras cidades, como Holambra, Campos do Jordão, Campinas e Águas de São Pedro.

“As coberturas são temáticas. A primeira é com as sombrinhas, mas podemos colocar tecidos ou iluminação. Depois que as pessoas já viram faz sentido trocar, de repente duas ou três vezes ao ano, sempre para chamar a atenção”, explicou Fernandes.

Sombrinhas foram colocadas em quatro pontos do cruzamento das ruas Fernando Camargo e 30 de Julho – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

A demanda veio após uma reunião junto aos associados da Acia, que pediram para que fossem criadas atrações para a região central. A novidade teve um projeto elaborado e foi apresentada aos comerciantes, que aprovaram, e à prefeitura, que apoiou.

“O comércio precisa de vida. Passamos dois anos letárgicos cuidando só da saúde e da questão da Covid-19. Agora as pessoas estão ávidas a descobrir novos espaços, fazer novas parcerias. Vamos proporcionar a essas pessoas que estão trabalhando e que vêm comprar mais sorrisos”, disse o prefeito Chico Sardelli (PV), que esteve presente, junto a outros secretários, na inauguração da atração neste sábado.

A estrutura foi financiada por empresários e realizada toda por empresas de Americana. O valor total dos investimentos, feitos pela iniciativa privada, não foi divulgado.