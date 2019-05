Clube de tiro faz acordo para evitar despejo

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

O CAT (Clube Americanense de Tiro) fechou um acordo com a empresa dona do imóvel e vai permanecer em sua atual sede até abril de 2020, quando um novo espaço para a atividade deverá estar concluído. Em março, o LIBERAL revelou que a agremiação corria risco de ser despejada por ordem da Justiça.

O terreno, na Avenida Olímpica Lionello Ravera, foi alugado ao clube em 2015 em um contrato por tempo indeterminado. O grupo dono do imóvel, no entanto, desistiu do arrendamento no ano seguinte, concedendo prazo de 120 dias para desocupação voluntária.

O clube alegou “má-fé” por parte do locador e, desde então, as partes discutiam de forma judicial. O processo transitou em julgado no início deste ano, com decisão favorável à proprietária, que pediu a expedição de um mandado judicial de desocupação do imóvel.

Segundo documento juntado ao processo, as partes concordaram em manter a locação, com a fixação de um cronograma para a construção de uma nova sede. Pelo acordo, o clube tem até o final deste mês para definir uma área e até o final do semestre para apresentar plantas e estudos ambientais para a sua execução.

A proposta, que ainda precisa ser homologada pela juíza Fabiana Calil Canfour de Almeida, prevê uma multa diária de R$ 500 caso o imóvel não seja desocupado até abril do ano que vem, além da rescisão automática em caso de atraso no cronograma ou no pagamento dos aluguéis.