Classe fica com 50 crianças após demissão de professora probatória

Cerca de 50 crianças de classes diferentes, com idades entre 2 e 4 anos, ficaram juntas em uma classe da Casa da Criança Curió, escola e creche municipal no Zanaga, em Americana, depois que uma professora em estágio probatório foi demitida. O número extrapola o regimento interno da Educação. A superlotação aconteceu duas vezes, nos dias 20 e 21 deste mês, segundo pais, funcionários e também direção.

O problema ocorreu porque a docente que substituiu a profissional demitida foi buscada antes do horário por um carro da prefeitura e as crianças foram levadas para outra classe, onde ficaram com duas professoras e uma estagiária em um cenário de “caos” e “bagunça”, segundo relatos de mães e funcionários.

As informações são do Conselho Escola Comunidade, composto por pais, funcionários e pela diretora da unidade. Eles denunciaram o problema por meio de uma carta assinada por 15 membros e enviada a vários órgãos nesta quinta. “Um caos, imagina 50 crianças juntas. Não dá para explicar como estava a sala”, conta a modelista Rauany Bueno Francisco Seriani, 27, mãe de uma das alunas da escola.

Tudo começou porque a professora que dava aula à tarde para o Maternal II B foi demitida no dia 16 de agosto, segundo o Conselho. Ela é uma das servidoras em estágio probatório exoneradas pelo governo Omar Najar (MDB) em 2017 para cortar custos, diz a direção da escola. Conseguiu ser readmitida na Justiça, mas a prefeitura ganhou recurso e ela foi demitida de novo. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Outra professora, de outra creche, então começou a substituí-la no dia seguinte. Nos dias 20 e 21, esta professora foi levada por um carro da Secretaria de Educação, opção disponibilizada pela prefeitura quando a escola fica longe. Foi aí que teve início o problema. Segundo o Conselho da escola, como esse carro leva e busca várias professoras para unidades nas quais também há falta de docentes, precisa passar antes do horário de saída em algumas unidades. Num dos dias, o carro chegou às 16h na creche Curió e a professora foi embora – o horário limite de saída é às 17h30, segundo a diretora Maria Aparecida Antoniassi Beraldo.

As crianças do Maternal II B, de 3 a 4 anos, foram então levadas para a sala onde funcionam os dois maternais I, que atendem crianças entre 2 e 3 anos. Juntos, são 56 alunos (24 do maternal II e 32 das duas turmas de maternal IA e B). Como sempre faltam alguns, o número de crianças na sala ficou em torno de 50. “Sai uma criança, por exemplo, da sala, aquelas professoras que estão ali vão dar falta dessa criança? Não dá, porque não estão acostumados com as crianças”, explica Maria Aparecida.

O regimento interno das escolas municipais determina que no maternal I A pode haver no máximo 16 crianças por grupo, no maternal I B, 22, e no maternal II, 26. Só as classes dos maternais I A e B já extrapolariam o regimento, mas a diretora diz que a sala é grande – para 32, não para 50 crianças.

Nos dias seguintes, uma professora da Creche Tupã, no Vale das Nogueiras, assumiu a classe à tarde, já que a escola está fechada por furto de cabos de energia – a Tupã deve reabrir segunda, e uma professora deve ser deslocada à Curió.

Secretária culpa diretora

A secretária de Educação de Americana, Juçara Florian, primeiro disse que a informação de que havia 50 crianças numa sala não procede, assim como o fato de a professora ter deixado a escola antes do horário. Depois, disse que se aconteceu, é responsabilidade da diretora. Foto: João Carlos Nascimento-O Liberal

“Não fica 50 numa sala não, uma sala não procede isso, porque inclusive são crianças pequenas”, afirmou. “Se a diretora está colocando isso ela está ferindo o regimento e não é orientação da secretaria”, afirmou.

A diretora Maria Aparecida Antoniassi questionou que saída ela teria diante do problema e disse que a responsabilidade é da secretaria, “que coloca um professor pra sair antes do término da aula.”

Juçara disse que vai verificar o problema, e que é possível a abertura de uma sindicância. Ela ainda disse que a demissão de uma concursada afeta o quadro, mas que a escola já tem problemas por conta da distância, já que poucos professores querem se deslocar para lá para substituições.