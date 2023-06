Claro fecha unidade em Americana e transfere serviços

Serviços prestados no antigo estabelecimento serão feitos em lojas do Centro

A Claro, empresa de telefonia, internet e TV por assinatura, fechou sua unidade na Avenida José Meneghel, 65, em Americana, no Loteamento Industrial Nossa Senhora de Fátima, paralelo à Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304). O local prestava serviços relacionados sobre assinatura, retirada e entrega de aparelhos, além de demais auxílios aos consumidores.

Unidade foi fechada e um aviso indicava a transferência dos serviços para outros locais – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

O fechamento pegou de surpresa funcionários e clientes, que foram ao estabelecimento e se depararam com as portas fechadas. Na frente da loja agora existem placas informando que o atendimento foi transferido para as outras unidades da Claro no município.

Procurada, a Claro informou que todos os serviços prestados no estabelecimento fechado estarão disponíveis ao consumidor nas demais lojas em Americana.

As outras unidades ficam na Rua Washington Luiz, 443, Sala 1, no Centro; Rua Sete de Setembro, 403, Centro; além da Rua Fernando de Camargo, 131, também no Centro de Americana.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.