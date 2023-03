Claro é proibida de realizar ligações de telemarketing para advogada de Americana

Cansada de receber ligações insistentes gravadas por robôs de call-center ou de pessoas do setor de telemarketing da operadora Claro, a advogada Mayne Querino Lazaretti Bueno conseguiu na Justiça a proibição de receber novas de chamadas.

Inicialmente ela conquistou uma liminar, e na semana passada a sentença do juiz da 4ª Vara Cível de Americana, Fábio Rodrigues Fazuoli, que confirmou a proibição e estipulou multa diária de R$ 300 contra operadora.

No entanto, a advogada diz que ainda não ficou satisfeita com o resultado da ação e promete recorrer ao TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), pois pretende pleitear também o dano moral.

Advogada conta que as ligações começaram em 2021 e ela reclamou em todos os canais – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

“A situação é constrangedora. Já recebi e-mail às 3 horas de domingo. Meu celular apitou, achei que era importante e na verdade, era a Claro. São ligações gravadas por robôs de call-center ou eles simplesmente entram em contato, mas a ligação fica muda e desligam”, enfatiza Mayne.

Segundo ela, foram contabilizadas, em apenas um dia, 27 chamadas no número de celular, e mais 11 no número de telefone fixo.

A advogada conta que as ligações começaram em 2021, e ela inicialmente tentou reclamar em todos os canais disponíveis e também no site www.consumidor.gov.br, mas não resolveu. “Por isso decidi acionar a Justiça, porque não consegui resolver de outra maneira.”

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Mayne diz ainda que independente de ter algum débito com a empresa, nada justifica ligações abusivas.

“Caso seja cobrança em nome de terceiros, trata-se de mais um agravante diante da falha na prestação do serviço”, diz.

Mayne esclarece que se alguém tiver interesse em acionar a Justiça nesse tipo de caso, primeiro deve tentar reclamar com a operadora, órgãos de proteção como o Procon e, por último, o Judiciário. “Mas antes é preciso que documente com provas, como prints da tela do celular do dia e horário das ligações. Quando possível, também grave a conversa.”

Procurada sobre o assunto, a Claro informou em nota “que não comenta decisões judiciais”.