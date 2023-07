Civi organiza evento para comemorar Dia dos Avós

O Dia dos Avós, comemorado na próxima quarta-feira (26), será celebrado com atividades no Civi (Centro de Integração e Valorização do Idoso), das 9 às 11h30, em Americana.

O evento terá peça teatral, dinâmica interativa, apresentação da Banda Municipal Monsenhor Nazareno Maggi e citações de poesias e prosas literárias.

A entrada é franca. O espaço fica na Rua Major Rehder, número 650, na Vila Jones.

A organização é do Comid (Conselho Municipal do Idoso), em parceria com as secretarias de Cultura e Turismo, de Assistência Social e Direitos Humanos, além do Sindicato Nacional dos Aposentados.

Confira a programação: