Cismetro inicia processo para contratações em Americana e 12 cidades

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 22 de maio, pelo site consulpam.com.br

O Cismetro (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de Campinas) abriu uma seleção pública para contratação de profissionais de saúde em diferentes cidades, inclusive Americana.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 22 de maio, pelo site www.consulpam.com.br. As provas acontecem em 26 de junho, com horário e local ainda a definir.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em Americana, há vagas para assistente social, auxiliar administrativo, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de consultório odontológico, cirurgião dentista generalista, enfermeiro, farmacêutico, fonoaudiólogo, motorista administrativo, motorista de ambulância, nutricionista, psicólogo, psicopedagogo, recepcionista, servente geral, técnico de enfermagem, técnico de farmácia, técnico de informática e terapeuta ocupacional.

Os salários variam de R$ 1.294, valor pago para servente geral, a R$ 8.818, que são os vencimentos para um cirurgião dentista. As informações constam no edital, que não informa a quantidade de vagas por cargo.

O valor da inscrição é R$ 13,18 para cargos de nível superior, R$ 10,82 para ensino médio ou técnico e R$ 10 para ensino fundamental.

A seleção pública também engloba as cidades de Amparo, Artur Nogueira, Cordeirópolis, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra, Iracemápolis, Jaguariúna, Morungaba, Santo Antônio de Posse, Valinhos e Várzea Paulista.

A abertura do procedimento foi destacada nesta quarta-feira pelo secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira, que pediu ajuda dos conselheiros municipais de saúde na divulgação.