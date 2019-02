Cirurgias no Hospital Municipal devem ter início nos próximos dias

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

As cirurgias de ortopedia e dermatologia que serão realizadas pelo Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, devem começar entre o final deste mês e o início de março. Os procedimentos serão realizados após o recebimento de uma verba no valor de R$ 500 mil por meio de emenda parlamentar do deputado federal José Mentor (PT).

Segundo a Secretaria de Saúde, os pacientes na fila de espera da ortopedia já estão passando por reavaliações. O setor está organizando o cadastro para iniciar as reavaliações dos pacientes na fila de espera para procedimentos dermatológicos. Ainda não foi definido se será necessário contratar terceirizada para realizar as cirurgias, mas “provavelmente” não haverá essa contratação.

“Devido ao tempo de espera dos pacientes, eles estão sendo reavaliados para saber se a queixa é a mesma ou houve alguma alteração no quadro, para que se possa conduzi-los paro o procedimento correto”, explicou a prefeitura.

Questionada sobre a atual fila para as duas especialidades, a Secretaria de Saúde não respondeu. O secretário de Saúde, Gleberson Miano, disse durante o anúncio da verba que essas duas áreas representam as maiores demandas hoje no Hospital Municipal. Do montante total, R$ 200 mil serão usados para cirurgias dermatológicas e R$ 300 mil para ortopédicas.

Essas últimas serão agendadas de acordo com a disponibilidade. Segundo a secretaria, a expectativa do HM é poder realizar pelo menos uma cirurgia por semana.