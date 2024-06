O número de cirurgias eletivas realizadas pelo Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi quase triplicou de 2022 para o ano passado, segundo dados do Informativo Socioeconômico 2024, da prefeitura.

De acordo com o levantamento, em 2023 foram 1.419 procedimentos contabilizados, enquanto no ano retrasado foram apenas 487.

As cirurgias eletivas, que não se enquadram como urgência ou emergência médica, apresentaram queda no período da pandemia da Covid-19, entre 2019 e 2021.

Isso porque várias unidades de saúde deixaram de fazer esses procedimentos para evitar contágio, bem como para priorizar os atendimentos relacionados à doença, com profissionais sendo deslocados para setores de emergência.

Como consequência dessa medida, o LIBERAL noticiou, em maio de 2022, que a fila para esse tipo de intervenção em Americana tinha chegado a 1,7 mil pacientes.

Na tentativa de reduzir a demanda, a prefeitura estabeleceu uma meta de 6 mil cirurgias por ano, juntando procedimentos de alta e baixa complexidade, no contrato com a OS (Organização Social) Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, assinado em janeiro de 2023 para gestão do HM.

Desde então, foram realizados mutirões para diminuir a fila, sendo que 1.419 cirurgias foram realizadas em 2023. A quantidade é maior que o total de intervenções realizadas de 2019 a 2023, quando foram feitas 1.113.

Números

Segundo a prefeitura, no ano passado foram realizadas 414 cirurgias do aparelho digestivo, órgãos anexos e parede abdominal, consideradas as mais frequentes. Na sequência do ranking, vem as obstétricas (410) e as do aparelho geniturinário (393).

“O aumento foi por diversos fatores, mas teve muito a ver com o fim da pandemia e o planejamento estratégico da gestão, porque sempre trabalhamos com essa perspectiva de aumento das cirurgias eletivas”, comentou o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

“Precisamos também considerar que, além do forte apoio da administração municipal nesse sentido, também tivemos fomento dos governos estadual e federal para a ampliação da oferta”, completou.

Ainda conforme o levantamento do Informativo Socioeconômico, no ano passado foram realizadas 2.523 cirurgias de urgência e 1.941 procedimentos ambulatoriais, totalizando 5.883 cirurgias.

De acordo com a prefeitura, para 2024 as metas são de fazer 3.540 procedimentos nas especialidades de ortopedia, aparelho circulatório, obstetrícia, otorrinolaringologia, urologia, cirurgia geral, entre outras especialidades, bem como 2,4 mil pequenas cirurgias.