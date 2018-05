Cirurgias eletivas estão canceladas no HM

As cirurgias eletivas foram canceladas no Hospital Municipal Doutor Waldemar Tebaldi, em Americana, nesta segunda-feira (28). A ação foi necessária devido à falta de diversos materiais essenciais para a realização dos procedimentos cirúrgicos. De acordo com a prefeitura, todas as eletivas serão reagendadas assim que a situação for normalizada.

Foto: Prefeitura de Americana.JPG

A administração informou ainda que há uma previsão que algumas mercadorias como soro, medicamentos e outros produtos médicos devam chegar no Hospital nos próximos dias, entretanto as eletivas estão canceladas até a normalização da chegada dos insumos médicos.

Nesta segunda, sete cirurgias foram suspensas devido à falta de funcionários que tiveram dificuldades de locomoção por conta da greve nacional dos caminhoneiros, sendo que estes procedimentos também serão remarcados para outra data.