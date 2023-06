Cinco mil motoristas são fiscalizados pela PMR no primeiro final de semana de Festa do Peão

Luz verde indica que o motorista está apto a dirigir e pode seguir viagem - Foto: Divulgação - PMR

A PMR (Polícia Militar Rodoviária) fiscalizou 5.034 motoristas com testes de alcoolemia no primeiro final de semana da Festa do Peão de Americana. O policiamento nas noites de sexta-feira (9), sábado (10) e domingo (11), tanto no início quanto no término do evento, visou garantir a segurança nas rodovias adjacentes, atuando também na prevenção criminal e na fluidez dos veículos.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A reportagem do LIBERAL já explicou que o equipamento utilizado na abordagem funciona como uma triagem com uma curta distância da boca. Em caso de luz verde, o motorista é liberado imediatamente, mas se a luz vermelha acender, o condutor é convidado a fazer o teste do etilômetro ativo, ou bafômetro convencional, que identifica a quantidade exata de consumo.

Somando as três noites, 273 condutores foram fiscalizados com bafômetro convencional. No total, 191 motoristas se recusaram a fazer o teste, foram multados em R$ 2.934,70 e entregaram o carro para outro motorista habilitado. Nesse caso, o motorista ainda corre o risco de ter a carteira de direção cassada por um ano, após procedimento direto no Detran (Departamento de Trânsito).

Além disso, duas pessoas foram detidas em flagrante por embriaguez, uma na sexta-feira e outra no sábado.

De acordo com os dados divulgados pela corporação, o número de testes de alcoolemia realizados aumentou 134% entre a primeira e a terceira noite de evento. Na sexta-feira foram 972 motoristas fiscalizados, número que subiu para 1.574 no sábado e alcançou 2.277 no domingo.

“O efetivo foi o mesmo. O que aumentou foi a intensidade da fiscalização. Os dias vão passando, fazemos ajustes no planejamento e conseguimos fiscalizar mais pessoas”, explicou o tenente Adilson Godoy De Carli, comandante da base do policiamento rodoviário de Americana.

Ele considerou o balanço positivo, também pelo fato de não ter ocorrido acidente de trânsito nas três noites. A percepção do tenente é de que as pessoas estão mais conscientes sobre os riscos de dirigir alcoolizado.

“Apesar das autuações, o pessoal está bem mais consciente neste ano, na comparação com o ano passado. Vemos bastante transporte coletivo, Uber, vans e os ‘motoristas da rodada’, que participam do evento sem consumir bebida alcoólica. Achamos isso muito positivo e o próximo final de semana deve acontecer da mesma forma”, comentou.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

O tenente afirma que o efetivo continuará reforçado, com o apoio de outras companhias do 4º BPRv (Base do Policiamento Rodoviário), de Campinas, Jundiaí e Limeira. “Estaremos nos mesmos horários, nos mesmos pontos de fiscalização e a tendência é o pessoal, sabendo da nossa presença, se conscientizar cada vez mais”.