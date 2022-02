Cinco idosos morrem vítimas do coronavírus em Americana

Americana registrou mais cinco mortes pelo coronavírus (Covid-19) nesta segunda-feira (21). As vítimas são todas idosas, de 60 a 98 anos, e morreram entre o dia 11 deste mês e o último domingo.

Há quatro mulheres: uma de 98 anos, portadora de hipertensão arterial e diabetes; uma de 87, sem comorbidades informadas; uma de 64, com doença cardiovascular crônica e asma; e outra de 92, que tinha Alzheimer e hipotireoidismo. A outra vítima é um homem de 60 anos com doença oncológica.

As informações constam em boletim divulgado pela Vigilância Epidemiológica. De acordo com o órgão, devido a uma instabilidade no sistema, excepcionalmente nesta segunda não foi possível extrair o número de notificações dos casos positivos, negativos e suspeitos da Covid-19.

A cidade soma 938 óbitos pelo vírus desde o início da pandemia, bem como 35.885 casos de contaminação.

Ainda segundo os dados da Vigilância, o número de internados em leitos de Covid-19 segue em queda. Nesta segunda, havia 37: 13 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e 24 em enfermarias. A ocupação tem caído diariamente desde o último dia 9, quando 77 pessoas estavam internadas.

Veja a ocupação por unidade: