Cinco homens são presos em Americana durante operação de combate a crimes contra mulheres

Cinco homens foram presos em Americana nesta quarta-feira (8), Dia Internacional da Mulher, por violência doméstica e descumprimento de medida protetiva, durante cumprimento da Operação Atria, que tem como objetivo combater as agressões e demais crimes contra as mulheres.

A operação aconteceu em todo o País. Na região, foi realizada pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana e chefiada pelo delegado titular Lúcio Antônio Petrochelli.

Detidos foram levados à sede da delegacia – Foto: Polícia Civil / Divulgação

Segundo o delegado, ao todo, são 15 mandados de prisão em aberto, e seis deles foram cumpridos nesta quarta, culminado na prisão dos cinco homens em Americana, nos bairros Zanaga, Parque das Nações, Parque da Liberdade, Praia Azul e Nossa Senhora de Fátima. A DIG também prendeu um homem em Monte Mor.

De acordo com o delegado, os presos são pessoas que, na época da agressão, não se enquadraram no flagrante e, após a conclusão do inquérito policial, tiveram seus mandados de prisão expedidos e cumpridos nesta quarta pelos policiais civis.

Eles foram levados à sede da delegacia, autuados por violência doméstica e ficaram à disposição da justiça.