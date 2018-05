Ciesp realiza Rodada de Negócios em Americana

Cento e cinquenta e uma empresas de pequeno e médio porte puderam apresentar seus produtos e serviços a 19 multinacionais na tarde desta quinta-feira (24), em Americana. Os encontros aconteceram no Classic Hall, no Jardim Ipiranga, e foram intermediados pelo Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) da cidade em mais uma edição da Rodada de Negócios, evento que acontece anualmente com o objetivo de fomentar negociações e fortalecer as indústrias.

De acordo com o diretor do Ciesp Frederico Faé, a participação superou as expectativas, ele contou que durante a Rodada de Negócios houve 1235 reuniões e uma estimativa de 2,5 milhões de reais em negociações.

























A coordenadora da regional do Ciesp de Americana, Sílvia Boaventura Catto contou que a Rodada de Negócios é um dos eventos mais importantes do ano para o setor, afinal é uma oportunidade de aproximação das empresas.

“Este evento ajuda o vendedor a falar diretamente com o comprador, muitas vezes as empresas menores encontram dificuldades para conseguir marcar agenda com uma multinacional e aqui eles têm essa oportunidade”, explicou a coordenadora. “Essa é a principal função, aproximar as pequenas das grandes indústrias”, enfatizou.

O diretor da empresa Matos e Monteiro Corretora, José Carlos Simões Monteiro, vê na Rodada de Negócios a facilidade de aproximação, sendo que ele participa pelo segundo ano do evento. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

“O Ciesp sempre consegue angariar as melhores empresas da região e a vantagem é que aqui, em uma tarde só, você consegue mostrar seu produto para 12 ou 13 compradores, tudo em um espaço só”, relata Monteiro.

Representante de uma empresa âncora, nome dado as empresas de grande porte no evento, Wagner Macedo, da Rhodia Poliamida e Especialidades SA, diz que a Rodada de Negócios atendeu todas as expectativas do grupo. Eles participaram pela primeira vez das negociações. “Aqui a gente consegue atender diversos fornecedores, o que é difícil fazer no cotidiano. Outra vantagem é conhecer outras empresas do seu ramo para trocar informações sobre o mercado”, ressaltou.