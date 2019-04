Ciesp abre inscrições para a Rodada de Negócios 2019

O Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) Americana está com inscrições abertas até o dia 14 de maio para a Rodada de Negócios 2019. Ela acontece no dia 22 do próximo mês e espera movimentar R$ 2,8 milhões. O evento será realizado no Espaço Classic Hall, das 13 às 18 horas, e tem apoio do Grupo Liberal de Comunicação.

Os interessados em participar podem se inscrever pelo site do Ciesp Americana. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Segundo Carlos Frederico Faé, diretor titular do Ciesp de Americana, a rodada é considerada o maior evento de negócios da região de Campinas. Ela está na 7ª edição. Serão 19 âncoras e entre 150 e 180 empresas participantes. Entre as âncoras confirmadas estão Raizen Energia S/A, Hyundai Motor Brasil, Suzano Papel e Celulose e Rhodia Poliamida.

Associados ao órgão têm desconto de 50% na taxa de inscrição e pagam R$ 250,00. As demais empresas pagam R$ 500,00. Faé destaca que todos os inscritos terão horário agendado com as âncoras que listaram demandas para seu negócio.

“A Rodada de Negócios encurta o caminho entre indústrias e fornecedores. As âncoras nos passam tudo o que querem comprar e as empresas que querem vender têm acesso a essa lista de demandas. Fazemos o cruzamento de dados e colocamos compradores e vendedores em contato direto. Com isso, criamos oportunidades reais”, detalha o diretor.

No ano passado, o evento promoveu 1.235 reuniões de negócios e gerou movimentação na ordem aproximada de R$ 2,5 milhões. Em 2019, a expectativa do Ciesp Americana é ir além. “Pelo retorno do mercado, demandas e otimismo das empresas esperamos que a estimativa em compras chegue a R$ 2,8 milhões”, avalia o diretor.

Faé destaca as vantagens da Rodada de Negócios para os dois lados. “Para as âncoras o evento é importante porque identifica novos fornecedores. Para as micro e pequenas, é a oportunidade de estar frente a frente com o comprador de uma grande empresa. Às vezes um fornecedor pequeno não consegue passar da portaria, mas através da rodada o Ciesp consegue colocá-lo em contato direto com esses compradores”.