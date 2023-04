Ciep Milton Santos é a primeira escola a receber sala maker

Espaço é laboratório de fabricação digital e robótica educacional - Foto: Marcelo Rocha - Liberal

O Ciep (Centro Integrado de Educação Pública) Professor Milton Santos, na região da Praia Azul, é a primeira escola de Americana a receber a chamada “sala maker”, que consiste num laboratório de fabricação digital e robótica educacional. A sala foi inaugurada pela prefeitura nesta segunda-feira.

Ao todo, haverá 11 salas na rede municipal, cada uma numa escola de ensino fundamental. As outras dez estarão instaladas e em funcionamento ainda neste mês, segundo o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

Os espaços contam com impressora 3D, cortadora a laser, plotter de recorte, e televisores do tipo Smart TV e kits de robótica educacional.

Nesta segunda, as autoridades assistiram a uma demonstração de como funciona a impressora 3D.

“Recebi até um bonequinho aqui. É interessante a automação, a tecnologia, porque faz com que a criança também desenvolva seus pensamentos”, disse o prefeito Chico Sardelli (PV).

As atividades nos laboratórios acontecerão semanalmente, com duração de uma hora para cada turma, no horário regular das aulas. A instalação e manutenção dos espaços têm investimento de R$ 3,8 milhões ao ano.

“É o que há de mais moderno, atualizado. Isso está em todo projeto pedagógico, que fala que aprender fazendo é muito mais efetivo. E o laboratório ficou com uma estrutura muito boa”, afirmou Ghizini.

Nesta terça, os 13 professores que atuarão nas salas maker farão o 1º encontro de formação no Ciep Professor Octávio César Borghi, na Cidade Jardim.