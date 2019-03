Ciep da Cidade Jardim passa por reformas

O Ciep da Cidade Jardim está passando por reformas na Biblioteca, na sala da Univesp, na brinquedoteca, banheiros e cozinha. A escola ganhará também uma nova entrada para os alunos. As obras começaram durante o carnaval e têm prazo de 90 dias para serem concluídas.

O investimento é de, aproximadamente, R$ 302 mil. A empresa responsável pelas remodelações é a FP Projetos, de São Paulo. Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

A biblioteca, brinquedoteca, a sala da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) e a cozinha vão receber novos pisos e pinturas. Serão colocados novos revestimentos na cozinha e a parte elétrica será toda trocada. Os banheiros dos professores vão passar por reformas com trocas de sanitários e tubulação. As duas quadras poliesportivas da escola também serão revitalizadas.

“O aluno terá a biblioteca e a brinquedoteca recuperadas e modernizadas, que são espaços lúdicos importantes para a aprendizagem. Se a educação oferece um serviço de qualidade isto vai interferir diretamente no cotidiano escolar. Esta obra vai revalorizar o espaço”, avaliou a secretária de Educação de Americana, Evelene Ponce Medina.

Segundo Evelene, foi importante a recuperação da cozinha e a sua higienização com a troca de pisos e novas pinturas. “Todas essas reformas darão mais segurança para o aluno. A escola passará a ter uma qualidade diferenciada”, afirmou. Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

Para a diretora do Ciep, Gessoni Schiavo, a nova entrada dos alunos, que vai ficar entre as duas quadras, pela Rua Catanduva, vai oferecer mais conforto para os pais. O local será todo concretado e serão mantidas as árvores que ficam perto das quadras e na rua. “Há muito tempo que esperávamos estas reformas. Esta obra é uma maravilha para a nossa comunidade escolar ”, afirmou.

Ao lado da quadra dois será construído um alambrado, que começará na Rua dos Jasmins e vai até a entrada da cozinha, para permitir que o caminhão que traz a merenda possa entrar no recinto totalmente independente da entrada do aluno. “Com isso a chegada do caminhão em direção a porta dos fundos da cozinha trará mais segurança para nossas crianças”, concluiu a diretora.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.