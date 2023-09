Os cargos oferecidos, em sua maioria, integravam as áreas de administração, comércio e marketing

O CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) realizou nesta quinta-feira (14), no PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana, uma nova edição do projeto “CIEE em movimento”, que ofereceu 43 vagas de estágio e Jovem Aprendiz para pessoas em busca da primeira oportunidade no mercado de trabalho.

Iniciativa foi realizada para pessoas em busca de uma primeira oportunidade no mercado – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A iniciativa teve início às 10 horas e contou com jovens e adolescentes que, inicialmente, fizeram um cadastro com informações pessoais e curriculares.

Na sequência, todos foram encaminhados para uma entrevista com alguma empresa.

Os cargos oferecidos, em sua maioria, integravam as áreas de administração, comércio, marketing e engenharia civil e química.

No caso do Jovem Aprendiz, também foram disponibilizadas 11 vagas no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

Segundo o consultor de atendimento às empresas do CIEE, Luiz Gustavo Migotti, o estágio ou Jovem Aprendiz proporcionam um desenvolvimento pessoal, profissional, de habilidades comportamentais e conhecimentos técnicos.

“É importante destacar a experiência que o jovem terá de contato com o mundo do trabalho. Também tem o fato de o jovem começar a administrar a sua parte pessoal de finanças”, ressaltou.

A estudante de Relações Públicas Vitória Fiori Martin, 21, participou da iniciativa e destacou que a graduação traz apenas os conhecimentos técnicos, enquanto o estágio ajuda a evoluir em todas as áreas pela prática.

Uma visão parecida tem Letícia Sarah de Almeida Alves, 17, que está no 3º ano do ensino médio e, incentivada pelo pai, Adilson Alves Aparecido de Souza, 48, se inscreveu.

“Eu quero ingressar já na área empresarial e é um passo adiante. O estágio nos impulsiona para a vida adulta”, disse Letícia.

Em busca do primeiro emprego

De acordo com a encarregada do PAT de Americana, Juliana Duran, iniciativas como essa são muito importantes porque muitos jovens vão até o posto em busca do primeiro emprego.

Entretanto, é importante que o candidato se qualifique e tenha alguma experiência para aumentar as chances de ter sucesso.