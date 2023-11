CIEE abre processo seletivo de estágio no TJ com 45 vagas na região

Oportunidades são para estudantes do ensino médio; com 19 vagas, Americana é a cidade da região que mais tem vagas disponíveis

O CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) abriu processo seletivo de estágio no TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) para estudantes matriculados no ensino médio. Ao todo, a região conta com 45 vagas distribuídas entre Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia.

Americana é a cidade que conta com mais vagas abertas para estágio – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

O município com maior número de oportunidades é Americana, com 19. Na sequência está Santa Bárbara, com 9; Sumaré, com 7; enquanto Nova Odessa e Hortolândia possuem cinco cada. A cidade de atuação deverá ser escolhida no momento da inscrição.

Os estagiários contratados receberão bolsa-auxílio de R$ 600 mensais, com jornada de trabalho de quatro horas por dia. Além da bolsa, haverá auxílio-transporte no valor de R$ 185,27 por mês. Em todo o Estado de São Paulo, o número de vagas oferecidas ultrapassa 2.800.

INSCRIÇÃO E PROVA

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas através do Portal do CIEE, até o dia 31 de dezembro deste ano. Até a contratação, o processo seletivo será dividido em duas etapas, com inscrição e prova online.

Ao todo, serão 30 questões de múltipla escolha, divididas igualmente entre língua portuguesa, conhecimentos gerais e matemática. As avaliações acontecem de forma mensal e devem ser feitas no mês vigente à inscrição.

Mais informações sobre datas e horários do processo seletivo podem ser consultadas diretamente no portal do CIEE. Para iniciar a prova, o candidato deve estar com o cadastro atualizado.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.