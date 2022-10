Cidades inteligentes: Americana fica fora de ranking pela segunda vez

Americana ficou pela segunda vez de fora do ranking Connected Smart Cities, que lista as 100 cidades mais inteligentes e conectadas do país com pelo menos 50 mil habitantes. A edição 2022 do estudo foi divulgada neste mês pela empresa Urban Systems, que desenvolveu o trabalho em parceria com a Necta.

A pesquisa mapeou 680 municípios com maior potencial de desenvolvimento. Para o cálculo da nota e o posicionamento das cidades no ranking geral, são levados em consideração 75 indicadores, que têm relação com 11 tópicos: mobilidade, meio ambiente, empreendedorismo, educação, energia, governança, urbanismo, tecnologia e inovação, saúde, segurança e economia.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Cada cidade recebe uma pontuação geral, que, no caso de Americana, caiu de 28,836, no ano passado, para 28,036 em 2022. A classificação pode ser conferida no site ranking.connectedsmartcities.com.br.

Apesar de ter ficado de fora do ranking nacional, na classificação por região, o município aparece em 90º lugar entre as 100 melhores cidades do Sudeste. No ano passado, ocupava a 92ª posição.

Quando analisados somente os eixos temáticos, Americana saiu do 22º lugar em segurança, no ano passado, para ocupar o 28º, neste ano. Situação semelhante aconteceu em economia, que caiu três posições no ranking, saindo da 97ª para 94ª. Nos nove tópicos restantes, entre eles saúde e educação, o município não se classificou entre os 100 melhores.

O LIBERAL questionou a prefeitura sobre o desempenho no ranking, mas não teve resposta. Na RPT (Região do Polo Têxtil), só Hortolândia figura no ranking nacional. O município ocupa a 98ª posição na edição de 2022 com nota 29,525. Na classificação regional, fica em 57º lugar.

Além dele e de Americana, apenas Nova Odessa integra o ranking da região Sudeste com a 83ª posição. Os municípios de Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré não foram classificados na lista das 100 cidades mais inteligentes e conectadas do país.