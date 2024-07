Cidade Jardim, Jardim Ipiranga e Novo Mundo lideram casos de dengue em Americana

Os bairros Cidade Jardim, Jardim Ipiranga e Parque Novo Mundo lideram os casos confirmados de dengue em Americana neste ano, de acordo com levantamento da Vigilância Epidemiológica que reúne dados até a última segunda-feira (15). As informações foram enviadas pela prefeitura após solicitação do LIBERAL.

Ao todo, de 1º de janeiro a 15 de julho, o município contabilizou 3.827 infectados pela doença, conforme o painel de monitoramento do Governo do Estado.

Destes, segundo a administração, 237 residem no Cidade Jardim, o bairro com mais confirmados. Na sequência, vem Jardim Ipiranga com 159, Parque Novo Mundo com 147, Residencial Jaguari com 131 e Parque Nova Carioba, com 120.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ainda entre os 10 locais com mais casos na cidade estão Morada do Sol com 104, Parque das Nações com 95, Jardim São Paulo com 92 e Jardim da Paz e Terramérica, ambos com 87.

Nos últimos dois meses, o número de infectados caiu significativamente na região. Em Americana, no mês de maio, foram 1.581 confirmados de acordo com o Estado.

Por sua vez, em junho foram 352 e neste mês, até então, nenhum. Porém, há situações não contabilizadas que estão sendo investigadas ou estão sinalizadas como prováveis.

Além disso, o município tem sete mortes devido à doença e outros cinco óbitos em investigação. O recorde desde 2009, a série histórica da vigilância, é de oito — registrados em 2022.