Cidade Jardim e Praia Azul lideram em acidentes com escorpião em 2021

Escorpiões são foco de preocupação - Foto: Arquivo - O Liberal

Americana registrou 240 acidentes com escorpiões em 2021. Apesar de não citar o número de casos por bairros, a prefeitura afirma que o Cidade Jardim e a Praia Azul têm maior incidência de ocorrências desta natureza.

Os dados consideram as notificações de janeiro a 2 de setembro. No mesmo período do ano passado, foram 291. Já em todo o ano de 2020, 370 acidentes. A época de maior incidência, de acordo com a administração municipal, ocorre a partir do mês de setembro e se estende até fevereiro ou março.

“Este é o período em que acontece a reprodução da espécie, motivo que faz aumentar o contato dos animais com os seres humanos, levando frequentemente ao aumento de acidentes”.

Segundo a Secretaria de Saúde, ao sofrer uma picada, a pessoa deve procurar imediatamente o Hospital Municipal para uma avaliação médica. Pois, dependendo da quantidade de veneno inoculada e a região do corpo afetada, o médico poderá indicar um tratamento à base de soro antiescorpiônico.

Prefeitura contratou empresa para fazer dedetização de bueiros – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

Para evitar a proliferação de escorpiões, bem como baratas e ratos, a prefeitura contratou uma empresa de Rio das Pedras para dedetizar aproximadamente 10 mil bueiros das redes coletoras de esgoto. A contratação foi publicada no Diário Oficial do Município da última terça-feira.

Segundo o DAE (Departamento de Água e Esgoto) do município, o cronograma de serviços ainda está sendo definido, porém, os bairros serão executados na sequência para facilitar e agilizar o trabalho. A previsão é de que a dedetização comece ainda no mês de setembro.

O contrato foi firmado com a empresa Sime Prag do Brasil, especializada na imunização e controle de pragas urbanas. Com duração de um ano e valor de R$ 161 mil, além da mão de obra, a empresa tem que fornecer os materiais e equipamentos necessários para realização do serviço.