A ciclofaixa da região do Jardim Terramérica, que será inaugurada oficialmente pela Prefeitura de Americana neste sábado, às 8h, tem horários específicos para uso exclusivo dos ciclistas: das 19h às 23h, entre segunda e sexta; e das 5h ao meio-dia, aos sábados e domingos.

Nos demais horários, a ciclofaixa também pode ser usada por automóveis, mas os ciclistas têm a preferência. As informações são da administração municipal.

Ciclofaixa já está devidamente sinalizada e tem sido usada – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Ao todo, há 2,8 km de extensão na Avenida Padre Oswaldo Vieira de Andrade, no trecho entre Avenida Gioconda Cibin e Rua Luiz Placido Massochetti, e na Avenida Gioconda Cibin, entre a Avenida Cillos e a Rua Roberto Jensen. O investimento é de R$ 300 mil, recurso oriundo do Fundo Municipal de Trânsito.

De acordo com o Executivo, a ciclofaixa possui aproximadamente três metros de largura. Para os automóveis, sobram duas faixas, cada uma com três metros. “Haverá mais segurança para os ciclistas que utilizam como meio de transporte, lazer e esporte”, diz a prefeitura.

A nova estrutura já tem sido utilizada pelos ciclistas. Segundo Fábio Eduardo Guidolin, proprietário do Bike Hotel Americana, existe um respeito por parte da maioria das pessoas que passam pelo local.

Ciclofaixa será entregue neste sábado, a partir das 8h – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Ele apontou que a ciclofaixa já trouxe melhorias para quem trafega pela região. “A ciclofaixa vai beneficiar todos, não só os ciclistas, como também os motoristas, porque a ideia da ciclofaixa é, simplesmente, separar as bicicletas e os carros, para evitar qualquer tipo de acidente.”

Há anos, as pessoas usam essas avenidas como um ponto para a prática do ciclismo. Até por isso, havia solicitações para a instalação de uma ciclofaixa no local. “A ciclofaixa é um pedido que nós, ciclistas, estamos fazendo há vários anos”, disse Fábio.

Características e cuidados

A ciclofaixa é uma sinalização feita no asfalto que pode ser usada para treinamentos, diferentemente da ciclovia, que consiste numa estrutura fisicamente separada do trânsito de veículos e que serve para deslocamentos entre um ponto e outro da cidade.

Segundo Fábio, existem condutas recomendadas para o uso das ciclofaixas, como utilizar equipamentos de segurança, como capacete, luva e óculos; não andar na contramão; manter as duas mãos no guidão; e não usar celular ou fone de ouvido.

Ele elogiou a ciclofaixa do Terramérica, mas apontou que ainda existe um processo de adaptação. “Ficou muito boa, sinalizada. Agora, é uma questão de tempo para educar tanto os ciclistas quanto os motoristas”.

Paralelamente, de acordo com a prefeitura, também existe um projeto para criação de uma ciclovia no canteiro central das Padre Oswaldo Vieira de Andrade e Giaconda Cibin. “Está em andamento e pode ser implantado”, comunicou.