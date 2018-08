Ciclista morre atropelado na Rodovia Anhanguera

O ciclista Ricardo Cirino Tomaz, de 42 anos, morreu atropelado na noite deste domingo (26) na Rodovia Anhanguera, em Americana. Ele chegou a ser socorrido ao Hospital Estadual de Sumaré, mas não resistiu. A motorista do carro que o atropelou contou à polícia que a bicicleta entrou na frente de seu veículo de forma “brusca e inesperada”.

Segundo o boletim de ocorrência, Tomaz trafegava pela rodovia no sentido interior quando foi atingido pelo carro no km 121+840. Com o impacto, o ciclista foi arremessado ao chão, sofrendo vários ferimentos. Ele foi socorrido ao hospital em estado grave e morreu na unidade de saúde.

Uma costureira de 38 anos que dirigia o Ford Fiesta disse aos policiais que por volta das 18h40 viu uma pessoa andando em uma bicicleta no mesmo sentido. De repente, o ciclista entrou na frente de seu carro e ela não conseguiu evitar a colisão. A costureira não ficou ferida.

No local do acidente, os policiais constataram que a bicicleta estava com danos na roda traseira. O Ford Fiesta foi liberado após passar por perícia. A bicicleta foi entregue à irmã da vítima. O caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana como homicídio culposo na direção – ou seja, quando não há intenção de matar.

Tomaz trabalhava como operador de máquina e morava no Jardim Bertoni, em Americana. Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre o enterro.

BANDEIRANTES

Um ciclista de Americana e outro de Nova Odessa morreram atropelados em julho do ano passado na Rodovia dos Bandeirantes, em Limeira. Na ocasião, o motorista do veículo que matou a dupla fez teste do bafômetro, que constatou que ele estava embriagado.