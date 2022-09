Ciclista é atropelado em Americana e motorista foge sem prestar socorro

Um ciclista de 37 anos foi atropelado na noite desta quarta-feira (7), na Rua da Mantiqueira, no Jardim Thelja, região do Jardim Alvorada, em Americana. O motorista que causou o acidente fugiu do local sem prestar socorro.

Segundo informações da Gama (Guarda Municipal de Americana), por volta de 22h a equipe foi chamada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito. No local, encontraram o ciclista no chão e a bicicleta danificada.

Bicicleta danificada depois da colisão – Foto: Divulgação

Ao ser questionado, o homem, vítima do acidente, relatou que momentos antes estava pedalando, quando foi atropelado por um carro. Ele não se lembrava a cor ou modelo do veículo que o atingiu.

O ciclista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros até o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi em Americana e ficou em observação na unidade de saúde, segundo os patrulheiros.

Um boletim de ocorrência seria registrado na delegacia de Americana para posterior investigação.