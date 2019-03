Ciclista de 21 anos morre em acidente na Rodovia Anhanguera

O ciclista Alan Ferreira Goveia dos Anjos, de 21 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira (27), em Americana, após se envolver em um acidente na Rodovia Anhanguera. Ele trafegava pela pista e foi atropelado por um motociclista.

Foto: Facebook / Reprodução

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o acidente aconteceu no km 120 da rodovia, por volta da 00h05 desta quarta-feira, na alça de acesso para a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304).

O condutor da moto, um ajudante de 27 anos, transitava pela alça que dá acesso a pista norte da Rodovia Anhanguera quando colidiu transversalmente contra a bicicleta, que no momento atravessava a faixa, vindo ambos condutores tombar ao solo. No momento do acidente, chovia na cidade e a pista estava molhada.

Alan estava acompanhado no trajeto de um amigo em uma outra bicicleta. O homem, de 28 anos, contou à Polícia Civil que eles transitavam pela contra-mão na Anhanguera e mudaram para a mão direita da mesma via para acessar a SP-304, quando houve a colisão. Foto: PMR / Divulgação

Alan e o motorista da moto foram encaminhados ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, sendo que o ciclista não resistiu aos ferimentos e morreu.

Como o proprietário ficou em observação médica, a motocicleta foi recolhida ao pátio municipal, enquanto a bicicleta foi apreendida.

O sepultamento do corpo de Alan será realizado nesta quarta-feira (27) às 17h no Cemitério do Parque Gramado, em Americana, onde ele também é velado.