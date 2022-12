Chuvas e frentes frias tornaram a primavera mais amena neste ano

O período da primavera em 2022 termina nesta quarta-feira, com média de temperatura menor em relação a 2021. De acordo com dados do Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas), que faz a medição em uma estação na região do São Domingos, em Americana, neste ano a média foi de 24°C, enquanto no ano passado foi de 24,9°C. Tal acontecimento é explicado pelo fenômeno La Niña, que também deve influenciar o verão.

Outros indicadores ratificam a primavera mais amena. Em 2021, foram 63 dias com máximas de 30°C ou mais, contra 53 em 2022. O dia mais quente da estação no ano passado foi em 22 de setembro, com 41°C. Neste ano, foi 28 de outubro, com 36,6°C.

Além disso, foram registradas duas frentes frias em setembro e uma onda de frio no início de novembro. As chuvas também colaboraram para a queda da média de temperatura nesta primavera.

“A variabilidade é algo comum. Se fizermos um gráfico com as médias dos últimos 30 anos, teremos mudanças significativas. A questão é que em 2022 tivemos acontecimentos incomuns como as frentes frias. Tanto é que novembro deste ano, por conta da onda de frio, foi o de menor média de temperatura desde 1981”, explica Bruno Bainy, meteorologista do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp.

Esses episódios incomuns podem ser explicados pelo fenômeno La Niña, que consiste na diminuição da temperatura da superfície das águas do oceano Pacífico. Isso deixa o ar mais frio, reduzindo as temperaturas para a época. Por outro lado, com o oceano Atlântico mais aquecido, houve um estímulo na formação de chuvas, a chamada Zona de Convergência do Atlântico Sul.

“A gente tem a impressão da primavera ter sido muito chuvosa por conta deste início de dezembro que tivemos chuvas muito intensas, de volumes expressivos. É uma característica da época e estimulada pelo La Niña. Mas setembro e outubro estiveram dentro da média e novembro até abaixo. Dezembro puxou a média da estação para cima”, conta Bruno.

VERÃO CHUVOSO. Ainda com a influência do La Niña, a expectativa do Cepagri é de que o verão seja chuvoso, sem períodos de estiagem. “Há expectativa de chuvas volumosas e recorrentes, ou seja, temporais que podem significar risco de enchentes e alagamentos. O que pode acontecer no verão é aquela sensação de tempo abafado por conta das chuvas”, disse Bruno.

A projeção é de que a média de temperatura do verão suba 0,5°C em relação aos últimos anos. O aumento é explicado pela ausência de frentes frias.