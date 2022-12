Chuvas destroem asfalto de rua do Campo Limpo, em Americana

Os temporais vêm causando vários problemas para os moradores da região da Avenida da Saúde, em Americana, entre eles a destruição do pavimento das ruas. É o exemplo da Rua José Valentim Casati, no Campo Limpo, que ficou prejudicada após as precipitações do último fim de semana.

Em mensagens enviadas ao LIBERAL, residentes da região reclamaram dos buracos. A reportagem foi ao local e também constatou que galhos foram colocados em cima das rachaduras, para que os motoristas desviem. O local também está sinalizado com um cavalete. Além disso, a rua tem várias ondulações, que podem ser perigosas para os motociclistas.

Rua José Valentim Casati apresenta grandes buracos – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

A reportagem também apurou que a rua do quarteirão anterior, a Luiz Nardo, já passou por várias ações de recapeamento e tapa-buracos nos últimos anos, também por conta de estragos causados pela chuva.

Em nota, a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos disse que “tem feito serviços de manutenção, tapa-buracos e o local está incluído na listagem para futuro programa de recapeamento”. Ainda de acordo com a pasta, a chuva prejudica o asfalto por conta do “desgaste devido ao tempo”.

“Quanto às fortes chuvas, o problema será solucionado com o projeto de revitalização da Avenida da Saúde, que aumentará a capacidade de drenagem do córrego”, completou a Prefeitura de Americana.

O projeto citado existe desde 2019 e compreende as construções de um piscinão e de um canal aberto na avenida. Entretanto, o Executivo tem tentado angariar R$ 9 milhões do governo federal para tirar a ideia do papel.