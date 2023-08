Chuva rápida derruba árvores e provoca estragos em Americana

Árvore caiu na Rua Fonte da Saudade, no Jardim São Paulo - Foto: Divulgação

A chuva acompanhada de ventos que caiu na tarde desta quinta-feira (24), em Americana, provocou estragos. Houve queda de árvores em alguns pontos da cidade e estruturas afetadas.

Na região do portal de entrada da cidade, na Avenida Antonio Pinto Duarte, a ventania derrubou parte da estrutura das tendas montadas para o Roteiro Gastronômico, que ocorre entre esta sexta-feira (25) e domingo (27). A estrutura já foi reparada.

Na Rua Fonte da Saudade, no Jardim São Paulo, uma árvore também desabou sobre a via e atingiu um carro. Segundo um morador, um pedido para que ela fosse retirada já havia sido feito à prefeitura. Bombeiros auxiliaram na remoção. Na Rua Gonçalves Dias, próximo ao cruzamento com a Avenida Cillos, uma estrutura metálica despencou.

Na Rua Gonçalves Dias, estrutura metálica caiu durante o temporal – Foto: Maíra Torres/Liberal

Uma árvore também caiu na esquina das ruas Luiz de Camões e Aluísio de Azevedo, na Vila Amorim.

Em diversos pontos também houve interrupção dos semáforos. Ruas como Fernando Camargo e nas proximidades da Câmara de Americana ficaram inoperantes.