Chuva provoca erosão na Avenida São Jerônimo, em Americana

Problema causa preocupação por conta do risco de acidente – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

As chuvas que vêm atingindo Americana nos últimos meses provocaram erosão em uma calçada da Avenida São Jerônimo, na altura do número 1.921. Como consequência, uma vala foi aberta e destruiu o trecho, causando preocupação com possíveis acidentes envolvendo veículos e pedestres. A reportagem do LIBERAL foi ao local nesta terça-feira (28) e constatou a situação.

Pessoas que trabalham nas proximidades afirmam que o problema começou há cerca de um mês, com o local dando indícios de uma possível erosão. O talude, que é o barranco inclinado que serve como base de sustentação ao solo – no caso, a calçada -, sofreu uma erosão devido ao volume de chuva. Além disso, o local sofre constantemente com enxurradas em dias chuvosos, o que colabora para o problema.

Erosão na Avenida São Jerônimo, em Americana – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

A Prefeitura de Americana informou que nos próximos dias vai iniciar a recomposição do talude e da galeria pluvial. Nesta terça, o lugar foi visitado pelo secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves, e recebeu sinalização adequada para que carros e pedestres não caiam no espaço que foi aberto, já que o trecho danificado fica em uma reta na qual os veículos passam em velocidade elevada.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.