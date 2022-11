Chuva provoca alagamentos em Americana e faz córrego transbordar

Trânsito da Av. da Saudade está sendo desviado para a Paschoal Ardito - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A chuva que caiu neste sábado, em Americana, provocou pontos de alagamento em Americana e fez o Córrego São Manoel transbordar. Segundo o coordenador da Defesa Civil do município, João Miletta, há residências que foram invadidas pela água.

O órgão orienta os moradores, de uma forma geral, a evitarem sair de casa. “A chuva continua forte. É bom evitar sair de casa agora para não pegar alagamento forte. Se tiver alagamento, não entre”, disse Miletta por volta das 19 horas.

De acordo com ele, a Defesa Civil está verificando se tem alguém que precisa de ajuda. Ao falar sobre os trechos com registro de alagamento, o coordenador citou, principalmente, a Avenida da Saúde, perto da rodoviária, e a Rua Santo Onofre, no bairro São Manoel.

O LIBERAL também constatou que, por conta da situação do asfalto, o trânsito da Avenida da Saudade está sendo desviado para a Avenida Paschoal Ardito.