Chuva em Americana já é mais volumosa que em outubro de 2020

O volume de chuva registrado nos primeiros 16 dias de outubro deste ano em Americana já é maior do que o observado em todo o mês de outubro de 2020.

Os dados do Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas) apontam que o município registrou 33,27 milímetros de chuva no período, 5,34 mm a mais que no mesmo mês inteiro no ano passado, quando a precipitação foi de 27,93 mm.

Apesar do aumento no volume de chuva registrado, a Defesa Civil de Americana completa que do início do mês até esta segunda, quando uma nova chuva caiu sobre a cidade, o município totalizou aproximadamente 35 mm, um índice considerado “bastante baixo”, de acordo com o órgão.

A situação, no entanto, pode melhorar de acordo com a previsão do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp, que prevê mais chuvas na cidade ainda esta semana.

“Deve ter [chuvas] até quarta-feira e com ventos mais intensos. Essas chuvas podem acontecer com volumes menores de forma isolada durante os dias”, comentou o meteorologista do órgão, Bruno Kabke Bainy.

FRIO. Com as chuvas, as temperaturas na cidade devem cair durante essa semana, de acordo com o portal Climatempo. Hoje os termômetros devem marcar máxima de 23°C e mínima de 15°C. Já amanhã as temperaturas podem cair a 14°C e chegar a 21°C durante o dia.

Na quinta e sexta-feira a previsão é que Americana não registre mais chuvas, e as temperaturas voltem a subir. Na quinta a máxima é de 25°C e, na sexta, de 28°C.

“O que estamos tendo é uma convergência de umidade, favorecida pela posição por uma frente fria que está sobre o oceano e, também, uma área de baixa pressão entre os estados do Paraná e São Paulo”, comentou Bruno.