Chuva faz tomógrafo ser desligado, mas situação já está resolvida, diz HM

As chuvas registradas entre a última sexta e sábado, em Americana, causaram danos na sala onde funciona o tomógrafo no HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemar Tebaldi, e o equipamento precisou ser desligado por um período. No entanto, a situação já está resolvida, conforme a administração informou nesta quarta.

Segundo a Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, OS (Organização Social) responsável pelo HM, o espaço “sofreu pequenos danos, provocados por infiltrações e umidade”.

Tomógrafo do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi – Foto: Marilia Pierre / Prefeitura de Americana

“Após a realização dos serviços de manutenção, a sala foi reaberta e, dessa forma, o tomógrafo voltou a funcionar normalmente, sem desassistência aos pacientes”, comunicou.

A Santa Casa e a Imex Medical Group, fabricante do tomógrafo, ressaltaram que o aparelho não foi danificado.

De acordo com a Imex, caíram pingos no equipamento, motivo pelo qual o hospital optou por desligá-lo. A empresa disse que, na última terça, abriu o tomógrafo e fez uma manutenção preventiva, mas não havia nenhum problema com a máquina.

Relato de vereador

O vereador Gualter Amado (Republicanos) relatou na última terça, durante sessão na câmara, que o tomógrafo não estava funcionado.

“Ontem [segunda], em cima da hora, pacientes com agendamento foram avisados, já dentro do hospital para fazer o exame, de que o tomógrafo parou de funcionar”, declarou.

Segundo ele, um paciente de 78 anos chegou ao HM às 11h de segunda, com cólica renal, e precisava de uma tomografia. No entanto, só conseguiu realizar o exame às 23h, no Hospital São Francisco, de acordo com o parlamentar.

O tomógrafo já sofreu com outras situações, que foram resolvidas há aproximadamente um mês. Antes, o equipamento sofria com problemas desde sua instalação, em agosto de 2022, devido a uma instabilidade na rede elétrica que o abastece.