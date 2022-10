Chuva derruba árvores no Zanaga, em Americana

A chuva desta sexta-feira (28) causou estragos em Americana. No bairro Antonio Zanaga, três árvores caíram na avenida Nina Rodrigues, deixando a região sem energia. Ninguém ficou ferido.

Uma das árvores que caíram pertence a uma residência. Com a queda, o trânsito ficou inviabilizado na avenida e cabos de alta tensão foram danificados, o que gerou a queda de energia.

Não houve feridos nos incidentes desta sexta-feira – Foto: Ronaldo Britto / Divulgação

Ao chegar no local, a Defesa Civil cortou as árvores, para que o fluxo de carros pudesse voltar ao normal, enquanto a CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz) não se pronunciou acerca do reestabelecimento da energia.

João Miletta, diretor do órgão em Americana, afirma que busca manter os moradores informados. “Tenho o WhatsApp de pessoas que moram perto de lugares de alagamento e vou conversando com eles. Quando começa a chuva forte, a gente alerta os moradores, então eles ficam preparados para ir à casa de algum parente ou outro local. Nós temos que alertar”, disse.

Foram registradas três quedas de árvores nesta sexta – Foto: Ronaldo Britto / Divulgação

Previsão de chuvas

Em comunicado na última quinta (27), a Defesa Civil do Estado de São Paulo informou que, entre esta sexta (28) e terça (1º), a região de Campinas pode receber chuvas de até 80 mm.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.