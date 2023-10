Chuva derruba árvore na Av. Paschoal Ardito e interdita via

Avenida Paschoal Ardito foi interditada por conta da queda de uma árvore - Foto: Marcelo Rocha_Liberal

Uma árvore caiu na Avenida Paschoal Ardito, no São Manoel, em Americana, perto do número 600, durante a chuva da madrugada desta terça-feira (17). A via foi interditada e guardas municipais estão no local, orientando o trânsito. Não houve feridos, de acordo com a Defesa Civil.

Outras árvores caíram também no bairro São Manoel e na Avenida Presidente Vargas, atrás da Prefeitura, segundo informou o coordenador da Defesa Civil, João Miletta.

Avenida Presidente Vargas foi interditada para retirada da árvore que caiu na via – Foto: Paula Nacasaki_Liberal

Foram 9.7 mm de chuva, pouca água segundo Miletta, mas as rajadas de vento colaboraram para a queda de árvores. O órgão aponta ao menos sete árvores derrubadas nesta madrugada.

Miletta afirmou ainda que nenhum caso é de maior complexidade e não houve feridos. A equipe está visitando os endereços neste momento.