Uma árvore de grande porte caiu e interditou a Rua Via Láctea, próximo ao cruzamento com a Estrada Municipal Norma Marson Biondo, no bairro Chácara Cruzeiro do Sul, em Sumaré, no fim da tarde desta terça-feira (31). Ninguém ficou ferido.

Bombeiros e agentes da Defesa Civil atuaram para a retirada dos galhos e liberação da via.

Árvore caiu na Rua Via Láctea – Foto: Divulgação

Em Santa Bárbara d’Oeste também houve queda de galhos e árvores nos bairros Dona Margarida, Cruzeiro do Sul e Residencial Furlan, segundo a prefeitura, mas também sem feridos.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em Americana, o diretor da Defesa Civil, João Miletta, relatou que houve 26,6 milímetros de chuva em apenas 35 minutos na cidade.

“Na Avenida da Saúde houve o alagamento, mas em pouco tempo a água já abaixou e o trânsito foi liberado com a ajuda da Gama (Guarda Municipal) de Americana”, disse Miletta.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Já a Prefeitura de Hortolândia informou que foram registrados 13,4 milímetros de chuva no município, mas não houve registro de ocorrências.

Por fim, em Nova Odessa também não foram relatados quaisquer transtornos por conta da chuva.