Chuva causa pontos de alagamentos em Americana

Alagamento em trecho da Av. da Saúde, perto da rodoviária – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

A forte chuva registrada em Americana na manhã desta segunda-feira (12) provoca alagamentos em diferentes pontos da cidade. A reportagem do LIBERAL passou por pontos em que o acúmulo de água atrapalha a passagem de veículos na Avenida Brasil, na Avenida da Saúde e na Avenida Rafael Vitta, próximo ao Welcome Center.

O temporal também atinge outros municípios da região, como Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa. Isso, depois de um fim de semana marcado pelo calor e o tempo abafado.

https://liberal.com.br/wp-content/uploads/2022/12/WhatsApp-Video-2022-12-12-at-12.22.06.mp4 Alagamento na Rua Santo Onofre, no São Manoel

Leitores do LIBERAL também relataram problemas na Rua Santo Onofre, no São Manoel, e na Avenida Abdo Najar, na altura do Nova Americana.

No domingo (11), o LIBERAL mostrou com as chuvas fortes, características na passagem entre a primavera e o verão, provocam medo em moradores de áreas impactadas por alagamentos na RPT (Região do Polo Têxtil).