Chuva causa pontos de alagamento, deixa carro ilhado e derruba árvores em Americana

Árvore caiu na Rua Dr. João Zanaga, no Werner Plaas - Foto: Mônica Beatriz Ferreira

A forte chuva na tarde deste sábado (7) derrubou árvores e causou pontos de alagamentos em Americana. No cruzamento da Avenida Antonio Pinto Duarte com a Avenida da Saúde, um carro ficou ilhado e uma mulher foi resgatada. O local sofre com alagamentos frequentes.

Outro ponto afetado foi a Avenida Nossa Senhora de Fátima, nas proximidades das obras do Americana Mall, onde a água se acumulou próximo ao Córrego Santa Angélica e tomou conta da via. As avenidas Abdo Najar e Rafael Vitta também foram afetadas.

No entanto, de acordo com o coordenador da Defesa Civil do município, João Miletta, nenhum desses alagamentos chegou a comprometer residências ou prejudicar os moradores.

Além do acúmulo de água em vias do município, também houve queda de árvores, como, por exemplo, no Werner Plaas, na Rua Dr. João Zanaga. E, conforme o LIBERAL noticiou, a chuva provocou vazamento em um ônibus do transporte coletivo municipal.

Há relato, ainda, de queda de energia nos bairros Bela Vista, São Domingos e Centro. Procurada pela reportagem, a CPFL Paulista relatou que as “fortes chuvas” impactaram trechos da rede de distribuição em Americana.

“Equipes da distribuidora foram imediatamente mobilizadas e estão atuando para restabelecer o fornecimento de energia aos clientes afetados, em segurança, e no menor tempo possível. Houve quedas de várias árvores e galhos pela cidade. Por isso, em alguns casos, os técnicos da concessionária trabalham com o apoio da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros. Nesses momentos, o mais importante é garantir a segurança de todos”, apontou.

A companhia também alertou para que as pessoas não toquem em fios partidos ou galhos que estejam caídos sobre a rede elétrica.

“Acione imediatamente a CPFL e o Corpo de Bombeiros e aguarde o atendimento. “A empresa ressalta que, além do call center (0800 010 1010), o registro da falta de energia pode ser feito pelos canais digitais de atendimento: www.cpfl.com.br, App “CPFL Energia”, WhatsApp (19) 99908-8888 e SMS 27351”, comunicou.

Dados e previsão

Num intervalo de uma hora e 40 minutos, a Defesa Civil registrou 53,3 milímetros de chuva.

O Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) prevê que a chuva continue ao longo deste sábado e se intensifique ainda mais no domingo e na segunda-feira, com a possibilidade de ocorrência de temporais.

Moradores de Americana e região devem ficar atentos às condições climáticas e tomar as devidas precauções para evitar possíveis transtornos causados pela chuva intensa.

A Defesa Civil diz que permanece em alerta para responder a qualquer emergência que possa surgir devido às condições meteorológicas adversas.