Churrasqueiro é executado a tiros na Avenida Antônio Pinto Duarte

Vítima estava em sua moto e começou a ser perseguida até um homem descer de um carro e efetuar os disparos; conhecido como Ceará, ele trabalhava no Bar do Pezão

O churrasqueiro Fabio Teodolino Artur, de 27 anos, foi executado a tiros na Avenida Antônio Pinto Duarte, em Americana, no fim da noite desta segunda-feira (21).

Conhecido como Ceará, o homem foi atingido por pelo menos 15 tiros, de acordo com informações da Gama (Guarda Municipal de Americana). Segundo o boletim de ocorrência, Fabio trabalha como churrasqueiro no Bar do Pezão, no bairro São Vito.

Fabio foi derrubado da moto e tentou fugir a pé, mas suspeito conseguiu efetuar diversos disparos contra ele – Foto: Gama / Divulgação

De acordo com o boletim de ocorrência do caso, Fabio estava em sua moto, trafegando pela avenida, quando começou a ser perseguido por um carro. Segundo o registro, trata-se de um Chevrolet Corsa ou Celta de cor escura.

Na perseguição, a moto foi jogada para a pista contrária, invadiu o canteiro central e Fabio caiu do veículo. Nesse momento, ele teria saído correndo a pé para tentar fugir.

Um dos suspeitos saiu do carro, foi atrás do motociclista a pé e fez diversos disparos contra Fabio. Ele acabou morrendo no local.

De acordo com a Gama, foram ao menos 15 perfurações no corpo da vítima, feitos de uma arma calibre 9 mm. Segundo o boletim de ocorrência, o homem ainda teria dado um tiro na nuca de Fabio.

Conhecido como Ceará, o churrasqueiro Fabio Teodolino Artur foi executado no fim da noite desta segunda-feira – Foto: Arquivo pessoal

A perícia técnica esteve no local do crime e apreendeu dois projéteis deflagrados e outros nove estojos também deflagrados. O caso foi registrado como homicídio qualificado na delegacia de Americana.

No Facebook, o bar lamentou a morte de Ceará. “Ainda sem acreditar no acontecido. Nos solidarizamos com familiares e amigos do nosso querido Ceará. Nunca estamos preparados para perder alguém querido”, traz a publicação.