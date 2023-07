Chopp Solidário arrecada mais de meia tonelada em doações

A ação distribuiu um litro de chopp para cada doação de roupa ou dois quilos de alimento - Foto: Guilherme Marostica - Prefeitura de Americana

A ação “Chopp Solidário”, realizada no último sábado (8) em parceria do Fundo Social de Solidariedade de Americana e a Kalango Cervejaria, arrecadou 339,8 kg de roupas e cobertores, além de 192,4 kg de alimentos para a Campanha do Agasalho do município.

Ao longo do dia, a ação distribuiu um litro de chopp para cada pessoa que foi ao estacionamento do Paço Municipal e realizou a doação de roupa ou dois quilos de alimento. De acordo com o proprietário da Kalango Cervejaria, Kauré Martins, foram trocados 600 litros de chopp, contabilizando 60% do total disponível.

“Ficamos muito felizes de ter realizado esse projeto e de ter dado certo, embora não tenhamos atingido o objetivo de doar 100% do produto que a gente fabricou, para que conseguisse arrecadar um número mais expressivo, mas tenho certeza que vamos dar continuidade na campanha e conseguir cumprir a meta inicial”, disse ao LIBERAL.

A arrecadação continuará sendo feita tanto na sede do Fundo Social, quanto na sede da Kalango. Devido à diferença entre as doações de roupas e alimento, a prioridade agora passa a ser a alimentação. Por conta disso, poderão ser trocados dois quilos de mantimentos (exceto sal e macarrão) por um litro de chopp por pessoa.

A sede da Kalango Cervejaria é na Rua Vital Brasil 356, Jardim Girassol, com horário de atendimento das 9h às 11h30 e das 12h30 às 18h. O Fundo Social, por sua vez, fica na Rua das Poncianas, 930B, Jardim Glória, trabalhando de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Quem doar por lá, receberá um voucher para a retirada da bebida. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco