Chico vai à Alesp pedir R$ 5 milhões para recapeamento em Americana

De acordo com prefeito, o pedido deve ser reforçado em novas visitas nos próximos meses; locais dessas obras ainda não foram definidos

“A gente tem uma lista de lugares que precisam”, disse Chico - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O prefeito Chico Sardelli (PL) foi à Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) nesta quarta-feira (3) para pedir R$ 5 milhões para recapeamento em Americana.

Segundo o chefe do Executivo, a solicitação foi feita ao deputado estadual Oseias de Madureira (PSD) e também seria estendida ao presidente da assembleia, André do Prado (PL), que estava em agenda em Brasília.

“Toda vez que eu vou lá é para pedir, mas dessa vez fui pedir mais verba para asfalto, infraestrutura. Os locais dessas obras ainda serão definidos. A gente tem uma lista de lugares que precisam”, disse Chico.

Ainda de acordo com o prefeito, o pedido deve ser reforçado em novas visitas nos próximos meses.

Em junho, a prefeitura iniciou o recapeamento de 78 vias e a pavimentação de outras nove na região do Bosque dos Ipês e do Residencial Tancredi, com investimento total de R$ 27,3 milhões.

Entretanto, a qualidade do asfalto no município ainda é uma das principais reclamações da população, especialmente na região do Pós-Anhanguera.