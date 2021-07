Chico Sardelli vira réu em ação sobre caixa dois

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), virou réu em uma ação protocolada pelo MP-SP (Ministério Público de São Paulo) que o acusa de ter se beneficiado ilegalmente de recursos recebidos por meio de caixa dois em 2013.

O juiz Emílio Migliano Neto, da 7ª Vara de Fazenda Pública, no Foro Central da capital, entendeu que há indícios de irregularidades e motivos que justifiquem a denúncia e aceitou a petição apresentada pelo MP. A decisão foi publicada nesta segunda-feira.

A denúncia feita pelo Ministério Público foi protocolada em outubro do ano passado, depois de uma delação premiada de ex-executivos da CCR Autoban, concessionária que administra rodovias da região.

Na ação, a Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social de São Paulo diz que após as devidas apurações constatou-se que vários agentes públicos, ex-agentes públicos e partidos políticos receberam do grupo CCR valores a título de propina ou contribuição não declarada para campanhas eleitorais por meio de um complexo esquema de emissão de notas fiscais falsas.

O grupo CCR apresentou um relatório corroborado por seus dirigentes e ex-dirigentes sobre os supostos pagamentos a agentes políticos, o impacto econômico financeiro nas tarifas de pedágios e sobre eventual prejuízo ao erário estadual.

O suposto envolvimento de Chico Sardelli foi citado por Maurício Vasconcelos, ex-presidente da CCR Autoban, concessionária que administra as rodovias Anhanguera (SP-330) e Bandeirantes (SP-348) e suas praças de pedágio, e confirmado por Renato Valle, ex-presidente da holding CCR.

Em depoimento, Vasconcelos afirmou que o pedido de recursos feito por Chico ocorreu em 2013, quando o político exercia o mandato de deputado estadual.

Segundo o ex-executivo, foram pagos R$ 100 mil, entregues na sede da concessionária, em Jundiaí, entre maio e julho de 2013. O valor seria um apoio para pagamento de despesas de campanha. Por conta dessa denúncia, Chico chegou a ter R$ 581 mil em bens bloqueados em novembro do ano passado.

Ao LIBERAL, o prefeito negou a acusação. “Continuo à disposição para todos os esclarecimentos. À época (citada na ação) eu sequer era candidato e os autores da ação vão chegar à mesma conclusão que a Justiça Eleitoral sempre chegou, aprovando todas as minhas contas eleitorais. Sou ficha limpa e nunca recebi recursos de forma irregular desta ou de qualquer outra empresa e ao término do processo, isso será comprovado.”

Na ação, a Promotoria pede que Chico seja condenado nos termos da lei de improbidade administrativa. As penas incluem a devolução do valor do suposto caixa dois para o Estado, ao pagamento de multa, à perda de função pública e à suspensão de direitos políticos, dentre outras.

Apuração contra Cauê foi arquivada, diz MP

Ex-presidente da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) e atual secretário da Casa Civil do governo João Doria (PSDB), o tucano Cauê Macris também foi citado nas delações da CCR Autoban. O inquérito civil que apurava o suposto pagamento de propina, no entanto, foi arquivado pelo MP-SP (Ministério Público de São Paulo) em março deste ano.

No texto, o procurador de Justiça e relator do MP, Antônio Carlos Fernandes Nery, aponta falta de evidências da prática de atos de improbidade administrativa, ausência de justa causa para instauração de inquérito civil ou ajuizamento de ação civil pública.

A denúncia apontava que assim como Chico Sardelli (PV), Cauê teria recebido R$ 100 mil entre outubro e dezembro de 2012. Outro político de Americana também citado nas delações é o ex-deputado estadual Antonio Mentor (PT). Ele teria solicitado ao grupo R$ 150 mil para a campanha municipal do partido. O valor teria sido entregue também entre outubro e dezembro de 2012.

Ao LIBERAL, Mentor disse nesta terça-feira que vai “se pronunciar sobre esta fantasia assim que for notificado oficialmente”.