Chico Sardelli vê avanços na saúde e problema com dívidas

Prestes a completar o primeiro ano de mandato à frente da Prefeitura de Americana, depois de três tentativas de se eleger, o prefeito Chico Sardelli (PV) tem encarado 2021 como um ano produtivo no governo, especialmente pelo cenário de restrições provocadas pela pandemia.

Em conversa com o LIBERAL nesta terça-feira, o ex-deputado diz ver avanços em temas importantes à população, como a saúde, o abastecimento e a economia.

Por outro lado, reconhece que um grande desafio, que se arrasta há anos na administração americanense, continua a travar iniciativas do governo: as dívidas. Americana deve hoje cerca de R$ 700 milhões.

Veja os principais trechos e assuntos da conversa do prefeito com o LIBERAL.

Apesar das restrições da pandemia, chefe do Executivo aponta ano produtivo com seu governo – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Saúde

No combate à pandemia da Covid-19, que teve seu ápice entre abril e junho em Americana, a prefeitura aumentou o número de leitos exclusivos para pacientes com Covid-19, o que fez com que não se tivesse notícia de falta de atendimento.

Além do trabalho na pandemia, Chico destacou a conquista de recursos para a construção de duas novas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), no Parque da Liberdade e no Zanaga, e ressaltou o anúncio da criação de um centro oncológico no município, demanda antiga de pacientes que precisavam se deslocar para outras cidades em busca de tratamento, ambas com verbas do governo do Estado.

O prefeito comentou ainda os problemas envolvendo profissionais de saúde que atendem no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, que criticam a terceirização do serviço no pronto-socorro.

“Nós fomos eleitos para encontrar soluções para aquilo que não andava bem. E nós estamos investindo e acreditando. Um dos gargalos possíveis era o pronto-socorro [do HM]. Então, algumas mudanças foram feitas, dentro das regras, dentro da lei, e algumas pessoas gostam e outras não gostam.”

Economia

O prefeito elogiou o trabalho da Unidade de Desenvolvimento Econômico e do secretário-adjunto responsável, Rafael de Barros – que teve um projeto de retomada econômica premiado pelo governo estadual.

Chico comentou ainda sobre as operações da Toyobo no município, indústria histórica do setor têxtil em Americana, que agora investe em produtos para o agronegócio e que pretende gerar até 500 empregos.

O prefeito adiantou que a Cobasi, rede de petshops, se instalará no município gerando cerca de 150 empregos – procurada pelo LIBERAL ontem, a empresa disse apenas que deve iniciar no município no segundo semestre de 2022.

Água

Outro tema problemático para Americana, o abastecimento de água é uma das preocupações do governo, segundo o prefeito. Recentemente, a prefeitura anunciou a criação de três novos reservatórios para as regiões da Cidade Jardim, do Jardim Ipiranga e do Santa Catarina.

Nesta gestão, o DAE passou a promover um programa de manutenção rotineira das tubulações da cidade, um dos itens do plano de governo de Chico, que vê como importante um financiamento da prefeitura pelo Finisa, avalizado recentemente pela câmara, para a troca de redes de água em regiões da cidade.

Dívidas

Chico afirmou que os débitos que a cidade possui ainda são o grande problema de Americana, mas que a prefeitura tem conseguido bancar as contas corriqueiras, como a folha de pagamento do funcionalismo.

“Falta dinheiro para investimento. Você mantém a estrutura, mas não tem capacidade de investimento. Precisamos suprir essa capacidade de investimento buscando alternativas – procura por deputados, caixas do governo federal e estadual”, disse.

“Tem muitos deputados sendo parceiros, ajudando Americana. Em função dos cinco mandatos – três como deputado estadual e dois como deputado federal –, eu abri muitas portas nesse período, e essas amizades hoje têm rendido alguns milhões de investimentos que estão vindo para Americana. Estamos sendo atendidos e atendidos muito bem”, comentou Chico, sobre a relação com o governo estadual e federal.

Apesar da dificuldade para investir, o prefeito avalia que o município tem um “bom nome”, que o ajuda, por exemplo, a negociar parcelamentos. “Americana tem a capacidade financeira de poder ter essas facilidades. O poder de barganha do município é bom. É um bom devedor.”

Transporte

Chico afirmou que a prefeitura tem acompanhado o trabalho da Sou Americana, que opera o transporte público urbano na cidade, alvo de paralisação de funcionários e reclamações de usuários. O prefeito, no entanto, cita dificuldades do setor.

“A bem da verdade, todas elas [empresas de transporte] passam por dificuldades, como passa também o usuário. Precisamos de uma medida para equacionar o problema. Temos dentro das possibilidades, fiscalizado através do secretário-adjunto [Pedro Peol], passado um pente-fino”, comentou Chico.

“Agora, ela reclama que o óleo diesel explodiu o preço, manutenção, pneu. Estamos levando, pagando em dia, mas de olhos atentos para que a gente possa cobrar da melhor forma possível”, explicou o prefeito, que descartou aumentar o subsídio de R$ 150 mil, apesar de considerá-lo pequeno.

“Nós esperamos começar a discutir a questão do transporte a partir do final de janeiro e fevereiro. Por ora, não cogitamos nada.”

Governo

O prefeito diz enxergar uma relação cordial da câmara para com o Executivo. “Tudo aquilo possível de o prefeito resolver, resolvo com os vereadores. Eles têm tido espaço para poder falar. Não posso me queixar.”

Questionado pelo LIBERAL, Chico não adiantou quem serão os novos secretários das três novas pastas que serão criadas na estrutura do governo a partir de 2022: Comunicação e TI, Gestão de Convênios e Desenvolvimento Econômico.

“Possivelmente, vamos mudar com pessoas que já estão na esfera administrativa e cumprindo um bom papel”, disse.

Análise do 1º ano

Na entrevista ao LIBERAL, Chico fez questão de ressaltar a parceria com o vice-prefeito Odir Demarchi (PL), com quem divide diariamente as agendas do governo. Perguntado sobre a experiência no primeiro ano, o prefeito a considerou “esperada”.

“Foi uma experiência desafiadora, que sempre esperei. Não me queixo. Tanto é que você não me vê nas minhas entrevistas criticando A, B ou C. Eu olho para frente”, afirmou. “Tivemos que adequar nosso planejamento em função da pandemia. Agora, começa a tomar corpo efetivamente a plataforma que a gente teria, se não houver nenhum sobressalto por aí”.

Colaboraram Ana Carolina Leal e a estagiária Stela Pires