Chico Sardelli testa mais uma vez positivo para Covid-19

Prefeito participou de uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira - Foto: Claudeci Junior - Liberal.JPG

Mais uma vez o prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), testou positivo para Covid-19. A informação foi confirmada nesta terça-feira (5), pela assessoria de imprensa do município, que pontuou que ele está bem e apresenta apenas sintomas leves.

Esta é a segunda vez que o chefe do executivo é afetado pela doença; a primeira foi em junho do ano passado, após participar de um evento da Semana do Meio Ambiente.

De acordo com a nota da assessoria, Chico está em sua casa se recuperando e apresenta apenas sintomas gripais leves.

“Estou bem, tranquilo, apenas com sintomas leves. Tomei todas as vacinas e logo estarei na ativa novamente”, disse o prefeito.

Devido ao teste positivo para Covid-19, as agendas desta terça (5) e quarta-feira (6), foram remarcadas de acordo com a administração municipal.

Coletiva

Nesta segunda-feira (4), o prefeito participou de uma coletiva de imprensa na Prefeitura de Americana, onde anunciou o sistema “Tá Marcado”, que disponibiliza dados sobre consultas médicas em um site integrado à Secretaria de Saúde.