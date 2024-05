Chico Sardelli irá pedir ao Governo de SP extensão de VLT para Americana

Declaração foi dada nesta quarta-feira (29) durante evento de inauguração da UBS do Parque da Liberdade - Foto: Marilia Pierre_Prefeitura de Americana

O prefeito Chico Sardelli (PL) vai pedir ao Governo do Estado que o VLT (Veículo Leve sobre Trilhos), inicialmente planejado para ligar Sumaré e Hortolândia ao Aeroporto de Viracopos, em Campinas, e ao TIC (Trem Intercidades), tenha uma extensão até Americana.

A declaração foi dada nesta quarta-feira (29) durante evento de inauguração da UBS (Unidade Básica de Saúde) do Parque da Liberdade. De acordo com o chefe do Executivo americanense, já existia um trabalho para convencer o Estado para fazer uma extensão do TIC até o município, mas a intenção é dar continuidade à atuação, agora visando o VLT.

“[A extensão] foi um trabalho iniciado pelo Vanderlei Macris, quando era deputado federal. Tirou um compromisso deles. Eu já conversei com o governador Tarcísio a esse respeito e nós vamos voltar à carga, porque nós queremos que o VLT venha até Americana”, disse Chico.

A chamada “Linha VLT Metropolitana” foi aprovada no último dia 23 pelo Conselho Diretor do Programa de Desestatização e qualificada pela Secretaria de Parceria em Investimentos, o que significa que o Estado agora dará início ao processo de contratação e elaboração de estudo para avaliar a viabilidade do projeto.

A ideia, inicialmente, é implementar dois ramais ferroviários. O primeiro deles fará a ligação de Sumaré ao Centro de Campinas, passando por Hortolândia, com 22 km de extensão.

Já o segundo permitirá o deslocamento de 22,4 km do Centro de Campinas ao Aeroporto de Viracopos, com ligação direta à estação do TIC – Eixo Norte. O investimento estimado é de R$ 2,6 bilhões.