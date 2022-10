Chico Sardelli faz apelo para famílias vacinarem filhos contra a pólio

A vacinação em gotinhas no município, assim como em todo o País, está bem abaixo do esperado

O público-alvo são as crianças que tenham entre um e quatro anos, 11 meses e 29 dias - Foto: Marcelo Camargo - Agência Brasil

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), usou as redes sociais nesta sexta-feira (7), para trazer um alerta aos pais e responsáveis de crianças, de um até quatro anos, sobre a importância da vacinação contra a poliomielite, doença que foi erradicada no país nos anos 80. De acordo com dados do Instituto Butantan – produtor de vacinas e soros da América Latina e do Brasil – a vacinação em gotinhas está caindo em todo território nacional, o que coloca em risco a erradicação do vírus.

“Combater a poliomielite é investir na vacina. Por isso, vacine seus filhos, netos, seus entes queridos que estão na faixa-etária para receber a dose. Não deixe para última hora, vamos lá!”, alertou o chefe do Executivo.

Prorrogada, a Campanha Nacional contra a poliomielite segue até o dia 31 de outubro, em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Americana. O município segue aplicando o imunizante e também atualizando as outras vacinas (multivacinação) contempladas no calendário anual de vacinação. A campanha é realizada de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h.

A vacina contra a poliomielite é destinada às crianças de um ano até quatro anos, 11 meses e 29 dias e todas devem receber a gotinha, independentemente de esquemas vacinais anteriores. Já a campanha de multivacinação tem como público-alvo crianças a partir de dois meses de idade até adolescentes com 14 anos, 11 meses e 29 dias.

DOCUMENTOS. Os pais ou responsáveis legais devem levar documento da criança, CPF, cartão SUS, comprovante de endereço e a carteira de vacinação de rotina (e de Covid-19, caso seja apta à vacinação).

APLICAÇÃO. Em Americana, desde o início da campanha em agosto até o dia 4 de outubro, o município aplicou 5.627 doses contra a pólio. Contudo, a cobertura contra a doença alcançou até agora apenas 51,5%, considerando o público-alvo estimado de 10.465 crianças. A meta recomendada pelo Ministério da Saúde é vacinar 95% do público-alvo.